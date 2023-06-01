◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2026年6月21日横浜）阪神・伏見が10日のソフトバンク戦以来、8試合ぶりのスタメンマスクをかぶり、高橋を9回1失点と好リードした。「良かった方じゃないですか。真っすぐのかかりもよかったですし。序盤はいつもバタつきますけど、いつも尻上がりなので（に調子を上げる）」初回いきなり連打で無死一、二塁も佐野を二ゴロ併殺。6回1死一、二塁も宮崎を遊ゴロ併殺で切り抜けた。前回13日のオリ