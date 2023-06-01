◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2026年6月21日横浜）豪快な一打はなくても、縁の下の力持ちの躍動が猛虎の勝利につながっている。中野が連続安打を9試合へ伸ばした。「何とか塁に出ようということだけ考えていた。（尾形の）球筋をチェックしながらというところを意識して打席に入れた。ファウルを打ちながら、粘り強くいけた」初回、1死無走者。初対戦の尾形の155キロ内角直球に腕を畳んで一、二塁間を破った。この1本が