◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2026年6月21日横浜）阪神の高橋遥人投手（30）が、21日のDeNA戦に先発し、5安打1失点で完投勝利を挙げた。これで開幕から9連勝となり、85年中田良弘以来、先発のみでの達成は37年秋の御園生崇男（11連勝）以来となった。開幕9連勝以上の投手が出た年は5度中4度がリーグ優勝を達成。吉兆データ通り、「Vの使者」がこれからも虎を勝たせる。チームは3連勝で、リーグ単独首位に浮上した。この男