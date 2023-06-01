FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で初出場を果たしたカボベルデのGKボジニャ（40）のインスタグラムのフォロワー数が1500万人を突破した。ボジニャは15日（日本時間16日）に行われた1次リーグ初戦のスペイン戦で、優勝候補を相手に神セーブを連発。下馬評では圧倒的不利と見られる中、劣勢の展開となったがGKボジニャを中心とした守備陣が奮起。最後まで粘り強く耐え抜きスペイン攻撃陣をシャットアウト。歴史的な勝ち点1
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