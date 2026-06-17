Miu Miu Beautyから、新フレグランス「Miutineオードパルファム」のローンチと、IVEのチャン・ウォニョンの日本・韓国アンバサダー就任を記念した期間限定POPUPイベントが開催されます♡会場は東京・六本木ヒルズ。ブランドを象徴するアズーロブルーの世界観に包まれながら、香りの体験やフォトスポットなど特別なコンテンツを楽しめる注目イベントです。 MiuMiuの世界観を体感できる空間