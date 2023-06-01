プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「牛肉のチーズピカタ」 「ジャガイモとバジルのサラダ」 「パセリバターライス」 の全3品。 火を通したチーズやハーブの香りが食欲をそそります。【主菜】牛肉のチーズピカタ 下味のしょうゆが隠し味。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：497Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） 牛肉 (こま切れ)250g ＜