事件や事故で家族を亡くした遺族が、プロ野球の試合を観戦しました。警視庁の犯罪被害者支援の一環で行われ、遺族らは明治神宮野球場で試合を観戦後、グラウンドに降りて記念撮影を楽しみました。警視庁は、「試合を見て元気になって夢や希望を持ってほしい」としています。