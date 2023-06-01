HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[フランシスコ セルンドロ] 2 - 1 [トミー ポール] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第7日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス決勝で、第7シードのフランシスコ セルンドロと第8シードのトミー ポールが対戦した。 第1セットはトミー ポ}