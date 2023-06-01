Ｊ１清水エスパルスのＦＷ郡司璃来（２０）が、Ｊ３レノファ山口に期限付き移籍することが２１日、分かった。近日中にもクラブから正式発表される。郡司はドリブルと得点力を武器にする高卒３年目のストライカー。出身地である千葉の名門・市船橋高で背番号１０を背負い、３年時の全国高校サッカー選手権大会では、高川学園（山口）戦のハットトリックを含む５得点を挙げて得点王に輝いた。２０２４年に当時Ｊ２だった清水入り