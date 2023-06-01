会期末を7月に控える今の国会について、自民党の鈴木幹事長は21日、「延長することなしに課題を前に進めたい」と述べました。「もうこの国会も残すところわずかになりました。7月17日が会期末ということです。私どもとして、この国会は延長することなしに、この会期内に様々な課題をしっかりと前に進めてまいりたいと思います」と、北海道・札幌市での会合で述べた鈴木氏は、7月17日までの会期中に「仕上げなければならない」重要