事件や事故で家族を亡くした子どもたちが、プロ野球の試合観戦に招待されました。きのう（21日）、東京の神宮球場で行われたヤクルト対広島戦に招待されたのは、事件や事故で家族を亡くした6歳から17歳までの子ども10人とその保護者です。警視庁が被害者支援の一環として企画したもので、熱戦を見届けた子どもたちは、試合後、グラウンドで記念写真を撮っていました。警視庁夘野順 犯罪被害者支援官「試合を見て元気になっ