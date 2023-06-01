アメリカとイランによる戦闘終結に向けた直接協議が21日、スイスで始まりました。イランはイスラエルのレバノン攻撃に対抗してホルムズ海峡を再び封鎖するとしていて、協議の難航が予想されます。戦闘終結に向けた協議には、アメリカからはバンス副大統領が、イランからはガリバフ国会議長らとともに仲介役のパキスタンやカタールが参加し、イランの核開発問題や制裁解除などが話し合われる予定です。一方でイラン側は、イスラエル