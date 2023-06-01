東京・立川市議選が２１日投開票され、定数２８に４０人が立候補した乱戦で、明暗が分かれた。国政選挙並みの白熱した選挙戦となり、党代表が応援入りした日本保守党の冨田格（いたる）氏や国民民主党の佐々木隆政氏、参政党の一ノ瀬陽子氏らが当選した。元衆院議員の宮沢博行氏が今月結党した創生党は初陣で、乙幡直樹氏を擁立したが、準備不足は否めず、落選した。また、一昨年の東京都知事選に「カワイイ私の政見放送を