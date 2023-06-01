味つけはめんつゆだけでOK！人気の節約食材・鶏むね肉を使った、ご飯がすすむ簡単おかず。めんつゆに鶏皮を加えて煮出すことで、脂のうまみが広がります。つゆが熱いうちに具材に回しかけるれば、野菜のほどよい半生食感も楽しめますよ。『鶏むねとシャキッと野菜のめんつゆびたし』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉……1枚（約300g）玉ねぎ……1/2個（約100g）にんじん……1/6本（約25g）さやいんげん……5本塩……少々片栗粉……大