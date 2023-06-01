女優有村架純主演の映画「マジカル・シークレット・ツアー」の公開記念舞台挨拶が２０日に東京都内で行われ、登壇した南沙良（２４）の姿が話題になっている。ショート髪のクールな表情に、白のパンツスーツ姿で登壇。トップスはシャープ、ボトムスはワイドに、ハイヒールを合わせたコーデで、雰囲気をガラリと変えてきた。小顔と足長が際立つビジュ。ＳＮＳでも登壇を報告し、ネットでは「白の衣装スタイリッシュでかっこよ