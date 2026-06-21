女子日本代表は21日（日）、バレーボールネーションズリーグ2026女子の予選ラウンドで女子イタリア代表と対戦し、セットカウント0-3（21-25、23-25、18-25）で敗れた。 ここまで6勝1敗の日本は、FIVBランキング1位で前回大会女王のイタリアを相手に完敗。先発起用されたミドルブロッカーの山田二千華が試合後に『BS-TBS』のインタビューに応じた。 前日のドミニカ共和国戦で今大会