tuki. の新曲「SOS」が配信リリースされた。「SOS」は、tuki.が今年2月に日本武道館で開催したライブ＜NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜＞で初披露された新曲。パフォーマンスを見たファンの心を一瞬で鷲掴みにした作品だ。軽やかなギターサウンドと人々を魅了するtuki.の歌声がマッチし、愛を求め孤独な日々への不安や期待から溢れる「叫び」と「希望」を歌詞に込めたアッパーチューンとなっている。また、YouTubeでは「SOS」の世