3Dプリンタ製Fidgetたちを一気に購入、中央のカラフルな4種 最近では100円ショップから専門店まで、指先で遊ぶ小さな玩具を見かける機会が増えた。こうした製品は一般に「Fidget Toy（フィジェットトイ）」と呼ばれる。一方でガジェット好きの間では「Gadget（ガジェット）」や「Widget（ウィジェット）」といった言葉もよく使われる。Gadgetは便利な小道具や電子機器、Widgetは小さな部品や機能要素を指すことが多い。そして