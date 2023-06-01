【芝犬ヶ丘】 発売元：タカラトミーアーツ 発売時期：2026年6月中旬 価格：1回300円 サイズ：高さ約33mm、横幅約50mm タカラトミーアーツより、2026年6月中旬に発売されるガチャ「芝犬ヶ丘」。こちらは、芝生の丘と柴犬を組み合わせたような、不思議で愛らしい生き物を立体化したミニフィギュアだ。ふわっとした芝生のような質