【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 激走合体 RVロボ】 6月22日 発売 価格：8,580円 バンダイは、食玩「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 激走合体 RVロボ」を6月22日に発売する。価格は8,580円。 本商品は、特撮「激走戦隊カーレンジャー」に登場する合体ロボ「RVロボ」を、同社の食玩フィギュアシリーズ「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」で立体化したも