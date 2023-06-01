【一番くじ 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-】 6月22日17時より オンライン販売開始 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-」を6月22日17時よりオンライン販売を開始する。価格は1回850円。 本商品は、「北斗の拳」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞とB賞は、