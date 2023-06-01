４人組ロックバンド０４ＬｉｍｉｔｅｄＳａｚａｂｙｓ（フォーリミテッドサザビーズ、通称：フォーリミ）主催の野外ロックフェス「ＹＯＮＦＥＳ２０２６」が２０、２１日に愛知・長久手市の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）で開催された。今年で開催１０周年を迎え、日本のロックシーンの最前線に立つ人気バンド全２１組が集結。２日間でのべ２万４０００人の観客を動員し、全国から集まったロックファンを興奮と熱