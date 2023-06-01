お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品がプロデュースする劇場新ブランド「よしもと粗品劇場」の第１回公演が２１日、東京・渋谷よしもと漫才劇場で行われた。上方漫才協会会長・中田カウスの主導のもと、これまでの伝統にとらわれず、後進育成と若い客の集客を目的として立ち上げたブランド。冒頭、粗品は「劇場新ブランドを作っていただいて、感慨深いですね」と万感の思いを明かした。この日は粗品の他に、三遊間、ゼロカラン、