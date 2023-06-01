FC東京のDF土肥幹太（21）が長崎に期限付き移籍することが21日、分かった。一両日中にも正式発表される見込み。25年シーズンはリーグ21試合に出場したが、今特別大会は順位決定戦の2試合にベンチ入りしたのみで一試合も出場することはなかった。父の洋一さんは元日本代表GKで、クラブに初タイトルをもたらしたレジェンドの一人。また、MF安田虎士朗（22）は、J2甲府への期限付き移籍を延長する見通しとなった。