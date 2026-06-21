霧島市隼人町の温泉施設で、家族と入浴中だった5歳の男の子が行方不明になっています。 行方不明になっているのは、熊本県八代市の保育園児・田中嶺臣（れお）くん5歳です。 警察や消防によりますと21日午後3時40分ごろ、霧島市隼人町嘉例川の温泉施設「かれいがわの湯」で「5歳の男の子が温泉施設で目を離したらいなくなった、川に落ちた可能性がある」と母親から119番通報がありました。 嶺臣くんは家族と家族湯で入浴して