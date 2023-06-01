【モデルプレス＝2026/06/22】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、7月1日発売の「anan」2502号（マガジンハウス）に登場。表紙を務める。【写真】33歳人気STARTOアイドル、可愛すぎる姪とのプラベショット◆山田涼介「anan」で“名画級カバー”披露anan恒例、人気の占いが勢ぞろいする「恋と運命」特集の最新版。その表紙に、自身初のソロドームツアー、そして主演ドラマの放送を控える山田が登場。自ら運命を切り拓き、掴み取っていく、