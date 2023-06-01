インタビューに答えるKDDIの松田浩路社長KDDIの松田浩路社長（54）は共同通信のインタビューに応じ、ブランド浸透や事業拡大を目的に、地方拠点に中堅社員を2年程度派遣する意向を示した。人員を拡充し、権限も強化する。「現場経験は人工知能（AI）時代でも代替されない価値につながる」と訴えた。第1弾は衛星通信の施設などを置く山口県を想定。企業や自治体の課題を聞き取り、地域の実情に合った通信ネットワークやサービス