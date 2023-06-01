1998（平成10）年6月22日、大蔵省から民間金融機関の検査・監督部門を分離し、金融監督庁が発足した。業界からの過剰接待批判が背景で、初代長官に就任した日野正晴・前名古屋高検検事長（右）は「公正、透明な金融行政確立に努めたい」と述べた。2年後の7月に大蔵省の金融企画局と統合し、金融庁に改組された。