テラ・ウォルトマン・オープン 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：ドイツ ハレ コート：芝 結果：[テイラー フリッツ] 0 - 2 [フランシス ティアフォー] 試合の詳細データはこちら≫ テラ・ウォルトマン・オープン第7日がドイツ ハレで行われ、男子シングルス決勝で、第5シードのテイラー フリッツとフランシス ティアフォーが対戦した。 第1