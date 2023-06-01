【その他の画像・動画等を元記事で観る】 tuki.が2026年2月に日本武道館で開催したライブ『NIPPON BUDOKAN ～承認欲求爆発～』で初披露された新曲「SOS」が配信リリースされた。 ■「SOS」オフィシャルリリックビデオも同時公開！ 「SOS」は、軽やかなギターサウンドと人々を魅了するtuki.の歌声がマッチし、愛を求め孤独な日々への不安や期待から溢れる「叫び」と「希望」を歌詞に込めたアッパ