【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山田涼介が、7月1日に発売される『anan』の表紙に登場する。 ■名画級の美しさで、“山田涼介美術館”へ誘う 自身初のソロドームツアー、そして主演ドラマの放送を控える山田涼介。自ら運命を切り拓き、掴み取っていく、山田の姿を思う存分に堪能できるグラビアストーリーが到着した。今回、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロと共に、シア