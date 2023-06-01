C大阪のアーサー・パパス監督（46）が電撃退任する可能性が出てきた。21日までに複数の関係者が明言。26―27年シーズンの始動直前に、想定外の事態に見舞われた。2017年にアシスタントコーチを務めたアル・イテファク（サウジアラビア）から正式オファーが届いたという。C大阪側は慰留に努め、パパス自身も日本での指揮を最優先する意向を持っているものの、昨季サウジアラビアリーグ7位でさらなる上位を目指す古巣からの熱烈