【ヴァルキリープロファイル2 -シルメリア-】 2006年6月22日発売 スクウェア・エニックスより2006年6月22日にプレイステーション 2用ソフトとして発売されたRPG「ヴァルキリープロファイル2 -シルメリア-」（開発：トライエース。以下、「VP2」）が、本日2026年6月22日で発売から20周年という記念すべき節目を迎えた。 北欧神話をベースにした重厚な世界観でカ