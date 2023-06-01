【星のカービィ キャライト】 6月22日 発売 価格：539円 バンダイは、食玩「星のカービィ キャライト」を6月22日に発売する。価格は539円。 本商品は、「星のカービィ」をモチーフにした、スイッチを入れると全体があたたかく光るフィギュア1体とガム（ソーダ味）1個が付いた食玩。ライトユニット付きフィギュアは全7種類が用意されている。