【「ピーナッツ」シリーズ UTコレクション 新商品】 6月22日 発売 価格：各1,990円 ユニクロは、「ピーナッツ」シリーズ UTコレクションから新商品を本日6月22日に発売する。WOMENサイズ4種類で、価格は各1,990円。 本コレクションは、「スクールライフ」をテーマに、プレッピースタイルをイメージしたもの。今回、チャӦ