「ようこそ、山田涼介美術館へ。」7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、7月1日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2502号の表紙を飾る。特集では、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロと共に、シアトリカルな3つの“恋と運命”グラビアが作り上げられ、まつ毛の先の細部にまで思いを宿した、美の3部作を披露。インタビューでは自ら運命を切り拓き、掴み取っていく姿に迫る。【全身ショット】黒のスーツ姿がかっこ