東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）で２０日、障害者を対象にした「スポーツ＆就労体験」が行われた。読売巨人軍とよみうりランド、東京ヴェルディが共催した。Ｇタウンのコンコースで行われたイベントには、中学生から４０歳代の障害者２０人が参加。東京ヴェルディの障害者スポーツ専門コーチ中村一昭さん（４５）が指導役を務めた。参加者は、手話で「おはよう」のあいさつをして気持ちをほぐした後