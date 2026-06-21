沖縄県出身のアーティスト、絢音（あやね＝26）が21日、東京・渋谷PLEASUREPLEASUREで初ソロライブを開いた。満員となる250人の来場者による、異例の“その場での投票企画”で、ソロデビュー曲が「カナリア」に決定した。ライブ終盤には、プロデューサーを務める元オフコースのシンガー・ソングライター松尾一彦（71）がサプライズ登場。松尾の手によって投票結果が開封され、デビュー曲が発表されると、会場は大きな歓声に包ま