＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが日本時間午後8時15分に開幕。海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦として位置づけられており、日本勢は5人が最終日を戦う。【連続写真】山下美夢有が最高のお手本最も簡単なスライス対策って？日本勢トップのトータル9アンダー・7位タイにつける山下美夢有は、午後11時41分にティオフ。5