ぬいぐるみ遊び、高3次男にもやってみたら▶▶この作品を最初から読む2人の息子を育てる漫画家・月野まるさん。専門学生になった長男は、かつての“反抗期MAX”が嘘のように少しずつ落ち着き、母への態度にも変化が見えてきたそう。その一方で、高3の次男は受験モード真っ最中！「お母さん」と呼ばず「おかん」呼びをしたり、生意気な言動が増えたりと、思春期らしさ全開の日々を送っています。親子、兄弟、それぞれの距