中国ではこのところ、北京で北京太空智算研究院（北京宇宙人工知能演算能力研究院）が設立され、天津で「宇宙デジタルスマート・インフラ共同研究機関」が立ち上げられ、上海で上海宇宙演算能力産業エコシステムのパートナー計画がスタートした。こうした各地での相次ぐ動きはすべて同じ分野を目指している。「宇宙コンピューティング」という方向だ。「宇宙コンピューティング」とは一体何か。国研新経済研究院の創始者であり院長