タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドル「＝LOVE（イコールラブ）」が20、21の両日、東京・千駄ケ谷のMUFG国立で初の単独ライブを開催した。サッカーの聖地・国立から、W杯北中米大会で熱戦を繰り広げている日本代表にエールを送った。20日のアンコール、メンバー10人はサムライブルーのユニホームに身を包んでステージに現れた。メンバーもファンも気持ちを高ぶらせて迎えた初のMUFG国立。佐々木舞香（26）