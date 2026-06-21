元「KAT−TUN」の俳優・亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、かつで兄弟役を演じた後輩との思い出を語った。グループが昨年3月いっぱいで解散し、亀梨も「STARTOENTERTAINMENT」から独立。独り立ちして1年がたった。番組には、そんな亀梨を知る人たちがVTR出演し、素顔を語った。まず登場したのは、元「Hey！Say！JUMP」で俳優の中島裕翔だった。05年放送のドラ