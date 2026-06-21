指原莉乃（33）プロデュースのアイドルグループ＝LOVEが20、21日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で、スタジアムライブ「Beyond“KYUN”ハート」を開催した。チケットは両日完売、グループ史上最大規模となる2日合計13万2000人を動員した。初日公演のアンコールでは、雨が降る中、メンバー10人がサッカー日本代表のユニホーム姿で登場いた。グループはマクドナルドのW杯開催記念キャンペーン「VIVA！ワールドマック