指原莉乃（33）プロデュースのアイドルグループ＝LOVEが20、21日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で、スタジアムライブ「Beyond“KYUN”ハート」を開催した。チケットは両日完売、グループ史上最大規模となる2日合計13万2000人動員の大熱狂を生み出した。昨年2月リリースのヒット曲「とくべチュ、して」で幕が開けると、場内は早くも最高潮に。京都橘高等学校吹奏楽部とのコラボで「僕らの制服クリスマス」「ラブソ