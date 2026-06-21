「子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中になってほしい」――俳優の星野真里が、8月29日・30日に放送される日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』のチャリティーランナーに決定した。21日に放送された同局系バラエティ番組『Golden SixTONES』で発表され、難病を患う娘と過ごしてきた10年間を踏まえ、走ることへの思いを語った。星野真里○「子どもたち自身が自分の居場所を選べる世の中に」星野は「私の