チュニジアに大勝し大会通算8勝、韓国に並びアジア勢トップにサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアに4-0で圧勝した。これで日本はW杯通算8勝目で、韓国に並んだ。韓国のメディアが注目しているのは、驚きのスピードだ。日本はこの試合前半4分、左からのクロスに、ゴール前の密集にいた鎌田大地が左足で合わせ先制ゴール。開