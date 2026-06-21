タレントの指原莉乃がプロデュースする女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」が２１日、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）でライブを行った。２０日との２日間で計１３万２０００人を動員。ヒット曲「とくべチュ、して」「ラブソングに襲われる」などを披露し、史上最大規模となったステージを飾った。デビュー９年にして初めてたどり着いた”最高峰”の舞台。会場のスケールを生かしたムービングステージや噴水、花火など