お笑いタレント・有吉弘行（52）が21日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）の解説で“重宝”される人物について語る場面があった。20日（日本時間21日）に行われたFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦で、日本代表（FIFAランク18位）がチュニジア（同45位）を4―0で破った。そこからW杯解説者の話題になると、有吉は「松木（安太郎）さんとかはも