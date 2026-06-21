【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）【映像】芸術的バックヒール弾→電話ポーズ（実際の様子）日本代表のMF鎌田大地がゴール直後に披露した「電話セレブレーション」が話題となっている。日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節で日本代表はチュニジア代表と対戦。開始4分に鎌田の芸術的なゴールで先制すると、その後も得点を重ねて4−0と